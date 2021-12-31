Konya’da helikopter destekli trafik denetimi

Konya’da İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığının yılbaşı tedbirleri kapsamında ve trafik kazalarının azaltılabilmesi amacıyla, helikopter ile Konya-Afyonkarahisar Karayolunda Konya İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri helikopterle havadan asayiş ve trafik denetimi yaptı. Denetimde, 16’sı jandarma, 10’u polis olmak üzere toplam 26 personel görev yaptı. Denetim esnasında başta yük taşıyan araçlar olmak üzere karayollarında zorunlu haller dışında emniyet şeridi/banketler üzerinde duraklama yapan, park eden, şerit izleme ve değiştirme, “öndeki aracı yakın mesafeden takip, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, araçlarını yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemek” kurallarına uymayan sürücüler yer ekiplerine bildirildi. Uygulama noktasındaki ekipler tarafından durdurulan sürücülere gerekli uyarılar yapılarak, kural ihlali yapanlara idari yaptırım uygulandı ve hız kurallarına uyulması, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takmaları ve sürücülerin seyir halinde cep telefonu ile konuşmamaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, yeni yıla huzur ve güven ortamında girmesini sağlayabilmek amacıyla uygulamaların artarak devam edeceğini, trafik denetimlerinin amacının, “Cezalandırmak değil trafik güvenliğini esas alan, trafik kazası ve kaza sonucu meydana gelen can kaybı, hayatın kalanını engelli olarak geçirme gibi risklerden korumayı amaçlayan evrensel trafik kurallarına sürücü, yolcu ve yayaların uymasını sağlamak” olduğunu kaydetti.