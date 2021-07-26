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Konya’da hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Asayiş 26.07.2021, 16:55
Konya’da hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı
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Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, 15.30 sıralarında Ağılbaşı ve Köstengil Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.C. idaresindeki 06 AE 8329 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole yuvarlanarak takla atan araçta bulunan sürücü S.C. ile aynı aileden M.C. (46), S.C. (38) ve Y.C. (6) yaraladı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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