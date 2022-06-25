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Konya’da FETÖ firarisi şahıs, polis ekiplerince yakalandı

Konya’da “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hakkında 2 ayrı yakalama emri ve 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 25.06.2022, 14:10
Konya’da FETÖ firarisi şahıs, polis ekiplerince yakalandı

Konya’da “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hakkında 2 ayrı yakalama emri ve 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, firari şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Ankara Ağır Ceza İlamat Masası ve Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 2 ayrı yakalama emri bulunan N.M.A.’nın Konya’da olduğunu tespit etti. TEM ekiplerinin yaptığı saha çalışmaları sonucunda kaldığı yer tespit edilen FETÖ firarisi N.M.A., yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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