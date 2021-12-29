Konya’da felsefe öğretmeni evinde ölü bulundu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir lisede görev yapan felsefe öğretmeni yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Ali Akkanat Anadolu Lisesi’nde felsefe öğretmeni olarak görev yapan 42 yaşındaki Adem Ergün’e, mesai başlangıcında telefonla ulaşamayan meslektaşları Beytepe Mahallesi’ndeki oturduğu evine gitti. Uzun süre çaldıkları kapının açılmaması üzerine durumdan şüphelenen Adem Ergün’ün meslektaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri, yaptıkları kontrolde Adem Ergün’ün odada hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Adem Ergün’ün hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi. Adem Ergün’ün kısa süre önce de görev yaptığı okulda epilepsi krizi geçirdiği ve rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü, boğazına kaçan dilinin okulda yapılan müdahaleler ile çıkarılarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde de yine benzer bir durumun ölümüne sebebiyet vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Hayatını kaybeden Adem Ergün’ün cenazesi, savcının ve polisin yaptığı incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ergün’ün kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı öğrenildi. Bekar olan Ergün’ün ölümü meslektaşları ve öğrencileri arasında da büyük üzüntüye neden oldu