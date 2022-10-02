Konya’da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı

Konya’nın Yunak ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Yunak-Ankara karayolunun 6. kilometresinde Çeltik Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden Yunak istikametine seyir halinde olan Ali Bolat idaresindeki 06 FN 6095 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ş.M.K. idaresindeki 42 BVT 49 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçların hurdaya döndüğü kazada, Bayram Kaya, Zehra Kaya, Murat Kaya ve Rahime Harmankaya olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan ve Konya’ya sevk edilen Zübeyde Harmancı da yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavi altına alınan 2 yaralının ise sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.