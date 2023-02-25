Konya’da eylem hazırlığındaki kadın terörist yakalandı

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu ve eylem hazırlığı yaptığı belirlenen 1 kadın terörist Konya’da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler ve İstihbarat Şube Müdürlüğü PKK/KCK terör örgütü üyesi 1 kadın teröristin eylem hazırlığında olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonrası eylem hazırlığında olan teröristin Konya’da olduğu tespit edildi. Ekipler, yaptıkları takip sonrası teröristin kaldığı eve baskın düzenleyerek örgüt üyesi 1 kadını yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan teröristin, emniyete götürüldüğü öğrenildi.