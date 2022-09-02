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Konya’da evlerden ayakkabı çalan şüpheli yakalandı
Konya’da 7 farklı evden 3 bin lira değerinde ayakkabı ayakkabı çalan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Asayiş 02.09.2022, 15:11
Konya’da 7 farklı evden 3 bin lira değerinde ayakkabı ayakkabı çalan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ve Karatay ilçelerinde ayakkabı hırsızlığı ihbarlarını değerlendiren polis ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 7 farklı adresten toplanan delil ve ifadelerden yola çıkan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, adreslerden 3 bin lira değerinde ayakkabı çalan şahsın C.K. olduğunu belirledi. Şahsın bulunduğu adrese polis ekipleri tarafından baskın yapıldı. Şüpheli C.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli C.K. adliyeye sevk edildi.
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