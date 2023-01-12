Konya’da eve giren hırsızlar suçüstü yakalandı

Konya’da bir eve hırsızlık amacıyla giren 2 kadın, ev sahibinin erken gelmesiyle yakayı ele verdi. Kısa sürede eve gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin dil düşürme yöntemiyle kapıyı açtıkları ve farklı illerde de birçok hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Keykubat Mahallesi Lali Sokak’ta bulunan bir apartmana gelen D.P. ve S.P. isimli 2 kadın şüpheli, dairelerin zillerine tek tek basarak kendilerini paket ve su servisi olarak tanıtıp apartmana girdi. Şüpheliler daha sonra katlardaki dairelerin zillerine tek tek basarak içeride kimsenin olmadığı bir evi tespit etti. Şüpheliler, ev sahibinin dalgınlıkla kapısını kilitlemeyerek çıktığı evin kapısını plastik aparatlarla dil düşürme yöntemi denilen teknikle açarak içeriye girdi. Ev sahibinin eve erken gelmesiyle neye uğradığını şaşıran hırsızlar kendilerini dilenci olarak tanıttı. Ev sahibi vakit kaybetmeden polisi aradı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kısa süre içerisinde adrese intikal eden ekipler, Derya P. ve S.P. isimli 2 şüpheliyi gözaltına alındı.

Toplam 94 suç kayıtları olduğu ortaya çıktı

Gözaltına alınan 2 şüphelinin Konya’ya şehir dışından geldikleri anlaşıldı. Şüphelilerin dil düşürme yöntemiyle birçok ilde kendilerini paket servis, su servisi, kiralık ev bakmaya gelen müşteri gibi tanıttıkları ortaya çıkarken Derya P.’nin farklı isimler kullanarak hırsızlık suçlarından sıyrılmaya çalıştığı tespit edildi. Aynı zamanda şüphelilerin sürekli şehir değiştirerek yakalanma risklerini de azaltmaya çalıştıkları ortaya çıktı. 2 şüphelinin hırsızlık ve diğer suçlardan toplam 94 suç kaydının olduğu anlaşıldı. Ekiplerce hakkında adli işlem başlatılan Derya P. adliyeye sevk edilirken, S.P. Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Dil düşürme yöntemi nedir, nasıl önlem alınır

Dil düşürme yöntemiyle kilitli olmayan kapılar aparatlar yardımıyla açılabiliyor. Kısa süreli evden veya iş yerinden ayrılmak gerekse dahi kapıların kilitlenmesi dil düşürme yöntemini etkisiz hale getiriyor. Ayrıca hırsızlar apartmanların girişine gelerek zillere basıyor, cevap veren apartman sakinlerine kendilerini paket servis, kiralık ev bakmaya gelen müşteri gibi tanıtarak giriş kapısını açtırıyor. İçeriye giren hırsızlar tüm dairelerin zillerine basıyor içeride kimsenin olmadığı anlaşılan daireler hırsızların direkt hedefi haline geliyor.