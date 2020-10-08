banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Beyaz Saray’da corona alarmı
Beyaz Saray’da corona alarmı
Ronaldo da soyuldu
Ronaldo da soyuldu
Ziraat Türkiye Kupası tarihleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası tarihleri açıklandı

Konya’da esrar, kaçak telefon ve nargile tütünü yakalandı

KONYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMALARDA 17 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 08.10.2020, 16:28
3
Konya’da esrar, kaçak telefon ve nargile tütünü yakalandı

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 17 kilo uyuşturucu madde, 30 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 158 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcıları ve zehir tacirlerince piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Narkotik polisinin çalışmalarında 17 kilo 290 gram esrar ve hint keneviri ele geçirilirken, 4 şahsa işlem yapıldı.

Gümrük kaçağı cep telefonu ve nargile tütünü yakalandı

Öte yandan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda ise 30 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 158 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Olaylarla ilgili 5 şahsa işlem yapıldığı belirtildi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
17°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 09 Ekim 2020
İmsak 05:37
Güneş 07:01
Öğle 12:57
İkindi 16:07
Akşam 18:42
Yatsı 20:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2