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Konya’da eşini öldüren şüpheli tutuklandı

Konya’da tartıştığı eşini öldüren emekli öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 10.10.2021, 18:22
Konya’da eşini öldüren şüpheli tutuklandı

Konya’da tartıştığı eşini öldüren emekli öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Ertosun Sokak’ta bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddialara göre, kanser hastası olan ve son zamanlarda eşiyle aralarında tartışmalar yaşayan Sevil Şimşek (70), eşi emekli öğretmen Turgut Ş. (70) tarafından silahla vuruldu. Sevil Şimşek olay yerinde hayatını kaybederken, Turgut Ş. polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip teslim oldu. Sevil Şimşek’in cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Hocacihan Mezarlığı’nda defnedildi.

Gözaltına alınan şüpheli Turgut Ş. ise emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca “Eşi Kasten Öldürme” suçundan tutuklama talebi ile Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen Turgut Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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