Konya’da durdurulan araçtan 48 kilo 950 gram uyuşturucu çıktı

Konya’da uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan araçta 48 kilo 950 gram esrar ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda durdurulan bir araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada 3 adet varil içerisine gizlenmiş 48 kilo 950 gram esrar maddesi ele geçirildi. Sokak satıcılarına yönelik olarak yapılan çalışmalarda da, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir evde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 29 adet tabanca fişeği ele geçirilerek el konuldu. Yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek ve kullanmak suçlarından gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 1 kişi narkotik ekiplerince yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.