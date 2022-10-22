Konya’da drift atan magandaya 9 bin 552 TL ceza

Konya’da spor otomobili ile drift yapan trafik magandasına polis ekipleri tarafından 9 bin 552 lira cezai işlem uygulanırken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri "Güvenli Trafik" ilkesi doğrultusunda trafiği tehlikeye atan ve vatandaşların canını hiçe sayan magandalara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Trafik ekipleri gelen bir ihbar üzerine merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Büyük Şahin Caddesi’nde daha önceden çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir cep telefonu görüntüsünde T.E. isimli şahsın drift yaptığını birkaç saat içerisinde tespit etti. Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) üzerinden belirlenen araç uygulama noktasında durduruldu. İlk ifadesinde suçunu itiraf eden T.E’ye drift atmaktan 9 bin 552 TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Ayrıca, ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ten de hakkında adli işlem başlatılan T.E., yaptığının büyük hata olduğunu, kendisinin de sanayide çalıştığını, ehliyetsiz zor durumda kalacağını ve pişman olduğunu ifade etti.