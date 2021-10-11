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Konya’da depo ve marketlerin çatısında yangın

Konya’nın Ereğli ilçesinde malzeme deposunda başlayarak marketlerin çatısına sıçrayan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Asayiş 11.10.2021, 23:35
Konya’da depo ve marketlerin çatısında yangın

Konya’nın Ereğli ilçesinde malzeme deposunda başlayarak marketlerin çatısına sıçrayan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi Karaman yolu üzerinde bulunan H.D’ye ait atık malzemelerin konulduğu depoda çıktı. Yangında deponun ve bitişikteki marketin çatısı yandı. Yangın diğer markete de sıçrarken, onun da çatısında hasar oluştu. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrasında yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

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