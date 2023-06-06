Konya’da dağda bilinci kapalı bulunan şahıs yaşam mücadelesini kaybetti
KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE MANTAR TOPLAMAK İÇİN ÇIKTIĞI DAĞLIK ALANDA KAYBOLDUKTAN SONRA BİLİNCİ KAPALI OLARAK SAĞ BULUNAN 59 YAŞINDAKİ RAFET ASLANCI, HASTANEDE 13 GÜNDÜR DEVAM EDEN TEDAVİ SÜRECİNDE HAYATA TUTUNAMADI.
Asayiş 06.06.2023, 00:41
Konya’nın Beyşehir ilçesinde mantar toplamak için çıktığı dağlık alanda kaybolduktan sonra bilinci kapalı olarak sağ bulunan 59 yaşındaki Rafet Aslancı, hastanede 13 gündür devam eden tedavi sürecinde hayata tutunamadı.
23 Mayıs tarihinde Beyşehir’e bağlı Kurucuova Mahallesi’nde mantar toplamak için gittiği dağda kaybolan 59 yaşındaki Rafet Aslancı, iki gün süren arama çalışması sonucu sağ olarak bulunmuş, geçirdiği beyin kanaması sonucu düşerek yaralandığı belirlenerek hava ambulansıyla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 13 gündür tedavi gören Aslancı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Aslancı’nın cenazesinin Kurucuova Mahallesi’nde defnedileceği belirtildi.