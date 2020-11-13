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Konya’da Covid-19 denetimlerinde 137 kişiye işlem yapıldı

KONYA’DA YENİ TİP KORONA VİRÜS (COVİD-19) İLE MÜCADELE KAPSAMINDA YAPILAN DENETİMLERDE 137 KİŞİYE MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYMAMAKTAN İŞLEM YAPILDI.

Asayiş 13.11.2020, 13:15
Konya’da Covid-19 denetimlerinde 137 kişiye işlem yapıldı

Konya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 137 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Covid-19 ile mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi. İş yerlerinin de denetlendiği kontrollerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 137 kişiye işlem yapılırken, 3 iş yeri sorumlusu hakkında da adli işlem başlatıldı. Denetimlerde 2 iş yeri ise faaliyetten men edildi.
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