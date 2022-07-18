Konya’da çevreye kimyasal atık atan 3 kişi tutuklandı

Konya’da farklı bölgelere kimyasal atıklar döken ve polis ekiplerince yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Kayacık Mahallesi yakınlarında boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi üzerine atılan kimyasal maddelerden 60 adet küçükbaş hayvanın zarar gördüğü ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kimyasal maddeleri atan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki güzergahlar üzerinde yapılan araştırmalarda Aliya İzzet Begoviç Caddesi üzerindeki KGYS kamera kayıtlarından 42 VL 464 plakalı bir kamyonun kimyasal atık madde taşıdığının tespit edilmesi üzerine ekipler, araçla kimyasal atıkları şehrin farklı yerlerine döken Hacı Adem Ç. ve ağabeyi Metin Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şahısların ilk ifadelerinde 6 kamyon kimyasal atığı şehrin belirli noktalarına döktüklerini ve bu işi de şirket sahibi Remzi P.’den aldıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Araç sürücüleri Hacı Adem Ç., kardeşi Metin Ç. ve yakalanarak gözaltına alınan şirket sahibi Remzi P., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkartıldıkları mahkemece "çevreyi kasten kirletme ve mala zarar verme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Konya İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalarda atık dökülen yerler tespit edilerek temizleme çalışmalarına başlandığı ve şahıslara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından cezai işlem uygulanacağı bildirildi.