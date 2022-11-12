Konya’da çatıda tehlikeli sıva mesaisi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatısında kiremitlerin üzerine yatarak sıva yapan bir kişiyi görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Çatıdaki tehlikeli sıva çalışmasının yapıldığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir’de Evsat Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısına çıkan iki kişiden biri çatıya yüzüstü yatarak çatı altındaki dış cepheye sıva yapmaya başladı. Çatıda kiremitlerin üzerine oturan diğer kişi de harç dolu kovayı tutarak ve malasına harç koyarak sıvacıya yardımcı olmaya çalıştı. Herhangi bir iskelenin kurulu olmadığı görülen binada, hiçbir güvenlik önlem almadan sıva yapan kişiyi görenler şaşkınlık içerisinde kaldı. Sıva mesaisinin sonunda herhangi bir kaza yaşanmaması gören herkese rahat bir nefes aldırdı.