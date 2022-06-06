banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak? 6 Haziran 2022
Bugün hava nasıl olacak? 6 Haziran 2022
Ayçiçeği tarlalarına kenevir ekmişler
Ayçiçeği tarlalarına kenevir ekmişler
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Burdur’da sel felaketi hayatı felç etti
Burdur’da sel felaketi hayatı felç etti

Konya’da boğazından ve göğsünden vurulan Afganlı ağır yaralandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla boğazından ve göğsünden vurulan Afganistan uyruklu şahıs ağır yaralandı.

Asayiş 06.06.2022, 10:46
Konya’da boğazından ve göğsünden vurulan Afganlı ağır yaralandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla boğazından ve göğsünden vurulan Afganistan uyruklu şahıs ağır yaralandı.

Olay, Ereğli ilçesi Namık Kemal Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu M.F., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kişi tarafından boğazından ve göğsünden vuruldu. Oturduğu evinin merdivenlerinde yaşanan olayın ardından ağır yaralanan M.F., olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şahsın oturduğu binadaki ikamette bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan yaralı şahsın, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Konya’ya sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
24°
açık