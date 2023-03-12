Konya’da bin 600 KGYS kamerasıyla yüzde 90 oranında faili meçhul olay aydınlatıldı

Konya’da sürücülerin ve yayaların yaşam kalitesini arttırmak için bin 600 nokta Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile aralıksız denetleniyor. Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde KGYS ile kent genelinde yüzde 90 oranında faili meçhul olay aydınlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kamu güvenliği, iç güvenlik tehditlerine karşı ve kontrol görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmek için KGYS ile polis ekipleri tarafından kent aralıksız suç olaylarına karşı takip ediliyor. Konya’da da kurulan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile başta sürücüler, yayalar ve kentin birçok noktasında bir sorun yaşamaması ve yaşam alanlarının kolaylaştırılması için İl Emniyet Müdürlüğü çalışmalarına devam ediyor.

“Örnek şekilde diğer illere gösterilen bir proje KGYS”

Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Bozcayüce, Konya İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polislerin Kent Güvenlik Yönetim Sistemine bağlı yaklaşık 2 bin kamera ile izleme, görme, değerlendirme imkanına erişmiş durumda olduğunu söyledi. Bozcayüce, “Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığımızın da örnek şekilde diğer illere gösterilen bir proje Kent Güvenlik Yönetim Sistemi. Bizler bu sistemi kullanırken hem Konyamızda, hem de Konya’dan geçen diğer araçlarımıza hizmet vermekteyiz. Vermiş olduğumuz bu hizmet ile Konya’da huzur içerisinde yaşamak isteyen vatandaşlarımızın hakları ihlal edilip veya sıkıntıya düşürülecek olduğu konuların ortaya çıktığında müdahale edebilmek için kullanmış olduğumuz bu sistemle birlikte, bunun bize olumlu dönüşlerini görmekteyiz” dedi.

“Ortalama bin 600 kamera ile Konya’yı 24 saat süreyle denetlemekteyiz”

Sistem üzerinden ortalama bin 600 kamera ile Konya’yı 24 saat süreyle denetlediklerini ifade eden Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Bozcayüce, "KGYS sistemini trafik maksatlı her ne kadar bu hizmeti kullanmış olsak da, özellikle bizim trafik öncelikli vazifemiz olarak bu ihlalleri bertaraf etme konusunda bizim bunu kullandığımız alanlar farklı şekillerde de karşımıza çıkmaktadır. Bizler sistem üzerinden ortalama bin 600 kamera ile Konya’yı 24 saat süreyle denetlemekteyiz, izlemekteyiz ve bunlarla ilgili ortaya çıkabilecek olan olumsuzlukları anında görüp müdahale edebilmekteyiz. Emniyet Müdürlüğümüze vermiş olduğu bu kolaylık sayesinde 24 saat üzerinden Konya’yı birçok noktasını suçlulara karşı izleme, görme, değerlendirme imkanına erişmiş bulunmaktayız. Bizler bu işi hiçbir şekilde vatandaşımızın bu denetimden rahatsızlık duymasından değil, bilakis huzur içerisinde rahat bir şekilde Konya’da yaşamasını hedeflemekteyiz ve bu hedefe de ulaşmış durumdayız. Bu sistemler sayesinde, ihlal oranlarında gerçekten çok büyük bir düşüş meydana gelmiştir. Huzur içinde yaşayan Konyalı halkımız bu huzur içerisinde güven şehri olan Konyamızda aynı şekilde yaşamaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

“Yüzde 90 oranında faili meçhul olayımızı aydınlatmış durumdayız”

Konya genelinde 24 saat boyunda sistem ile denetimlerin devam ettiğini aktaran Bozcayüce, “Trafikte araçlarımızın ve yayalarımızın meydana geldiği ihlalleri anında görüp yerinde müdahale ederek bunun gereğini yapmaktayız. 1 milyon 400 bin aracın dolaşmış olduğu Konyamızda bizler KGYS sistemi ile kırmızı ışık ihlali, yaya geçitlerine park edilmiş olan araçlar, hatalı park edilmiş olan araçlar, cep telefonuyla görüşme konusu gibi birçok konuda KGYS kameralarımızdan faydalanmaktayız. Bu kameralarımız gerçekten bizim suç ve suçluyla mücadele konusunda da bize çok büyük yardımcı olmaktadır ve biz bunları izlerken, denetlerken, bakarken 24 saat süreyle herhangi bir şekilde suça karışmış bulunan, aranması bulunan, vatandaşı, suçluyu, aracı, plakayı ve birçok unsuru da ortaya çıkarmış bulunmaktayız. Bundan dolayıdır ki Konya’mızda ortalama biz yüzde 90 oranında faili meçhul olayımızı aydınlatmış durumdayız. Bu ise bize aynı zamanda trafikle birlikte asayiş yönünden de ne kadar bu konuda başarılı olduğumuzu göstermektedir” diye konuştu.