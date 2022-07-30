banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Dünya’nın gözü Bakliyat’ta
Dünya’nın gözü Bakliyat’ta
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!
İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!
BAE’de sel felaketi: 7 ölü
BAE’de sel felaketi: 7 ölü

Konya’da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Asayiş 30.07.2022, 16:54
Konya’da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu’da amca çocukları olduğu öğrenilen A.D. (32), A.S.D. (24) ve R.D. (39) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada A.D, A.S.D. ve R.D. çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan A.D. yapılan müdahalelerin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
31°
açık