Konya’da bıçaklanarak öldürülen kişinin katili yakalandı

Konya’da geçtiğimiz Cuma gecesi yerde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri tarafından bıçaklanmış vaziyette bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şahsın katil zanlısı yakalandı.

Olay, 18 Şubat Cuma günü saat 22.00 sıralarında Sahibiata Mahallesi Şirinhanım Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bir şahsın yerde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler isminin Mehmet Binbirdağ olduğu tespit edilen şahsı hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Binbirdağ tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları sokak ve kamera çalışmalarında kasten öldürme olayı şüphelisinin Ö.G. (17) olduğunu tespit etti. Ekipler şüpheliyi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekiplerinin cinayet zanlısıyla yaptığı ilk görüşmede Ö.G., maktulle eğlence mekanında tanıştıklarını ve mekanın çıkışında aralarında tartışma çıkması üzerine bıçakladığını itiraf etti.

Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen Ö.G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.