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Konya’da bıçaklanan genç yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 23 yaşındaki bir genç, tartışı kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Asayiş 28.09.2021, 11:52
Konya’da bıçaklanan genç yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 23 yaşındaki bir genç, tartışı kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Müftü Mahallesi Mevlana Caddesi’nde meyana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki A.Ç. caddede karşılaştığı A.Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.Ç., kalçasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Yaralı genç, genç olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı genç, daha sonra Konya’ya sevk edildi. Şüpheli A.Ş. ise polisin yaptığı çalışma sonunda yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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