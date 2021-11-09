Konya’da belediye otobüsü şarampole düştü: 17 yaralı

Konya’da yolcu taşıyan belediye otobüsü, karşı yönden şerit ihlali yaparak gelen araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazada, yolcular büyük panik yaşarken, 17 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hatıp Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrak E. idaresindeki 42 DLG 13 plakalı belediye otobüsü, karşı yönden şerit ihlali yapan araca çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs kaldırımdaki beton elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole düşmesi sonucu yan yattı. Camlarının kırıldığı otobüste yolcu olarak bulunan yolcular can havliyle kendilerini dışarıya attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Elektrik direğinin devrilmesi sonucu kopan teller nedeniyle, olay yerine gelen görevliler tarafından elektrikler de kesildi. Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından şarampole düşen otobüs bulunduğu yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesi ve otobüsün kaza yerinden götürülmesinin ardından trafik tekrar araç trafiğine kontrollü bir şekilde sağlandı. Görevliler kopan elektrik tellerini onarmak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.