Konya’da bakır kablo hırsızları tutuklandı

Konya’da bakır telefon kablolarını çalan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, merkez Karatay ve Meram ilçelerinde farklı mahallelerde bulunan telekomünikasyon şirketine ait bakır kabloların çalınması ihbarlarını değerlendirmeye alan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin çaldıkları kabloları yüklediği aracın belirlenmesi üzerine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından aracın geçiş noktaları tespit edildi. Seyir halindeki araç polis ekipleri tarafından durduruldu. Araç içerisindeki hırsızlık şüphelisi Mazlum B., (30) ve M. Cihan Y., (23) polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi. Çalınan kabloları satın alan 2 şahsa da "suç eşyası satın alma" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Öte yandan, muhafaza altına alınan 143 kilogram ve 200 metre uzunluğunda bakır kablolar şirket yetkililerine teslim edildi, hırsızlıkta kullanılan araç ise otoparka çekildi.