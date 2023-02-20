Konya’da bahçe duvarından düşen şahıs hayatını kaybetti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde evinin bahçe duvarına çıktıktan sonra dengesini kaybedip yere düşerek ağır yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Beyşehir ilçesi Hacıakif Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyeden emekli olduğu öğrenilen Ali Bilgi, evinin bahçe duvarına çıktıktan sonra dengesini kaybederek kafasının üzerine düştü. Ağır yaralanan Ali Bilgi, yakınlarının çağırdığı ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Ali Bilgi, hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Konya’ya sevk edildi. Ali Bilgi, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanedeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Ali Bilgi’nin cenazesi Beyşehir’de toprağa verildi.