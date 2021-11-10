Konya’da baca yangını

Konya’nın Kulu ilçesinde bir evine bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kemaliye Mahallesinde tek katlı bir evde kiracı olarak oturan Afgan uyruklu Yakup ve Sıdıka N. çifti, yaşları 2 ile 8 arasında değişen 4 çocuğu evde bırakıp aynı mahallede ikamet eden bir tanıdıklarına misafirliğe gitti. Anne babanın evde olmadığı sırada evin çatısından dumanların yükseldiğini gören komşular kontrol için eve geldi. Komşular hemen itfaiyeye yangın ihbarında bulunurken, evdeki 4 çocuğu çıkartarak evlerine götürdü. Adrese gelen itfaiye ekipleri bacadaki yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri de çevrede tedbir aldı. Komşuların ulaştığı anne baba evlerine gelirken, ev sahibi yaşlı kadın, çocukları evde bırakıp gittikleri için anne babadan şikayetçi oldu. Polis ekipleri anne babayı ifade almak üzere polis merkezine götürdü. Çocuklar da sağlık ekipleri tarafından dumandan etkilenmiş olma ihtimaline karşı tedbir olarak hastaneye götürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.