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Konya’da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun’un davasında karar çıktı. Katil zanlısı Altun, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Konya’da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun’un davasında karar çıktı. Katil zanlısı Altun, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Asayiş 17.11.2022, 19:07
Konya’da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun’un davasında karar çıktı. Katil zanlısı Altun, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.