Konya’da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi davasına devam edildi

Konya’da aynı aileden 7 kişiyi öldüren ve hakkında 7 kez ağırlaştırılmış hapis cezası talep edilen zanlı Mehmet Altun ve diğer sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 4. duruşmasına, 7 kişinin katili Mehmet Altun ve daha önce farklı bir davadan dolayı tutuklu olan Ali Keleş (Veli Keleş’in oğlu) ile Lütfi Keleş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Lütfi ve Ali Keleş, olayla bir ilgilerinin olmadığını öne sürdü, suçlamaları reddetti. Katil zanlısı Altun da silah zoruyla şikayetin geri alınmayacağını bilmediğini öne sürdü.

Duruşmada, olay günü Altun’un kullandığı kiralık aracı kendisine kiralayan şirketin sahibi oğlu tanık olarak dinlendi. Tanık M.T.G., Altun’u tanımadığını belirterek, "Zanlı Mehmet Altun’un kiralama işlemi yapmak için geldiğinde gördüm. 2 günlük araç kiraladı. Parasını da nakit olarak ödedi. kendisini aradım ve hız yapmaması konusunda uyardım sadece" dedi.

SEGBİS ile davaya katılan tutuklu sanık Lütfi Keleş, "Ben olayı olduğu gibi anlattım. Bu söylenenlerin hepsi iftiradır" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukat beyanlarının ardından diğer 2 tutuklu Ali Keleş, Lütfi Keleş ve Mehmet Altun’un tutukluluk halinin devamına, daha önceden istenilen BTK raporlarının beklenmesine, 112 Acil Çağrı Merkezine yazılan yazının sonucunun sorgulanması duruşmayı ise 20 Eylül 2022 tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, 30 Temmuz Cuma günü saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Dedeoğulları’na (65) ait eve gelen husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş’in başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aileyle bir süre konuştuktan sonra yanındaki tabancayla bahçede bulunan Yaşar Dedeoğulları ve eşi İpek Dedeoğulları (62) ile çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları’nı (35) ateş ederek öldürdü. Katil zanlısı Mehmet Altun, 4 Ağustos 2021 tarihinde Bozkır ilçesi civarında saklandığı yerde yakalandı. Altun, 5 Ağustos tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.