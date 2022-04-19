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Konya’da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi davasına devam edildi

Konya’da aynı aileden 7 kişiyi öldüren ve hakkında 7 kez ağırlaştırılmış hapis cezası talep edilen zanlı Mehmet Altun ve diğer sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Asayiş 19.04.2022, 16:10
Konya’da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi davasına devam edildi

Konya’da aynı aileden 7 kişiyi öldüren ve hakkında 7 kez ağırlaştırılmış hapis cezası talep edilen zanlı Mehmet Altun ve diğer sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 3. duruşmasına, 7 kişinin katili Mehmet Altun ve daha önce farklı bir davadan dolayı tutuklu olan Ali Keleş (Veli Keleş’in oğlu) ile Lütfi Keleş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Lütfi ve Ali Keleş, olayla bir ilgilerinin olmadığını öne sürdü, suçlamaları reddetti. Katil zanlısı Altun da cinayet için hiç kimsenin kendisini yönlendirmediğini öne sürdü. Altun, kendisine sorulan soru üzerine, olay tarihinde kullandığı cep telefonunu 3-4 aydır, hattını ise 10 yılı aşkın süredir kullandığını belirtti.

Duruşmada, olay günü Altun’un kullandığı kiralık aracı kendisine kiralayan şirketin sahibi tanık olarak dinlendi. Tanık M.G, Altun’u tanımadığını, kiralama işlemini de oğlunun yaptığını belirterek, "Araçla normalin üzerinde hız yapıldığını tespit ettiğimiz için oğlum kendisini aradı ve hız yapmaması konusunda uyardı" dedi.

Dedeoğulları ailesinin avukatlarından Atilla Kart, olaydan sonra Altun’un 35 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptığını, bu görüşmede "5 kişiyi daha öldüreceğini" söylediğini, delillerin karartılmaya çalıştığını iddia ederek katil zanlısına ve diğer sanıklara ait bütün telefon görüşmelerinin incelenmesini talep etti. Dedeoğulları ailesinin avukatlarından Abdurrahman Karabulut da sanık Altun’a olay günü bir bankayı neden üst üste aradığını ve Konya’da evi olmasına rağmen neden otellerde konakladığını sordu. Altun, bankayı aradığını hatırlamadığını, otellerde konaklamasının sebebinin ise ailevi sorunlarından dolayı olduğunu iddia etti.

Sanık Veli Keleş’in avukatı Cengiz Erkoyuncu ise katil zanlısının azmettirildiğine dair en ufak bir somut delil olmadığını, bu nedenle müvekkili ile ilgili tutuklama talebinin reddine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukat beyanlarının ardından Altun’un tutukluluk halinin devamına, olay öncesi ve sonrasında olay yerinde görülen bir aracın ruhsat sahibinin araştırılmasına, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine, sanıkların sosyal medya hesaplarının incelenmesi için ilgili sosyal medya platformlarının sağlayıcılarının bulunduğu ülkelere talepte bulunulmasına, katil zanlısı Altun’un cezaevinde görüşme yaptığı kişilerin görüşmelerinin, bankalardan çektiği kredilere ve telefon görüşmelerine ilişkin incelemesine, ayrıca dosyadaki bazı eksikliklerin giderilmesini kararlaştırarak, duruşmayı 28 Haziran 2022 tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, 30 Temmuz Cuma günü saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Dedeoğulları’na (65) ait eve gelen husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş’in başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aileyle bir süre konuştuktan sonra yanındaki tabancayla bahçede bulunan Yaşar Dedeoğulları ve eşi İpek Dedeoğulları (62) ile çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları’nı (35) ateş ederek öldürdü. Katil zanlısı Mehmet Altun, 4 Ağustos 2021 tarihinde Bozkır ilçesi civarında saklandığı yerde yakalandı. Altun, 5 Ağustos tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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