Konya’da aranması bulunan 64 şahıs yakalandı

Konya’da polis ekipleri; birçok suçlardan aranan ve aralarında 15 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların da bulunduğu 64 kişiyi operasyonlarla yakaladı. Yakalanan şahısların toplam 97 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’sine bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kasten yaralama, hırsızlık, gasp, silahla yağma, tehdit gibi çeşitli suçlardan aranması bulunan 64 şahsı tespit ettikleri adreslerde operasyonlarla yakaladı. Hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ç. tespit edilen adresinde ekiplerin operasyonuyla yakalandı. Yine hırsızlık suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.’de ekiplerin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Kasten yaralama suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U. ve silahla yağma suçundan 10 yıl hapis cezası olan Z.E. isimli şahıs da operasyonlarla yakalandı. Toplam 97 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 64 şahıs ekiplerin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Yakalanan 64 şahsın 13’ü cezaevine gönderilirken 51 şahıs adli mercilere teslim edildi.