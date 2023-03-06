Konya’da aranması bulunan 50 kişi yakalandı

Konya’da çeşitli suçlardan aranması bulunan ve toplamda 113 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 50 kişi, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 50 kişinin peşine düştü. Şahısların gizlendikleri adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, aranan şahısları yakaladı. Çalışmalar çerçevesinde hakkında dolandırıcılık suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., hırsızlık suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B. ve yine hırsızlık suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. de gizlendikleri adreslerinde yakalandı. Polisin düzenlediği operasyonlarla toplam 50 aranan kişi yakalanırken, 7 şahsın 10 yıl ve üzerinde kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Şahıslardan 34’ü cezaevine gönderilirken, 16 kişi ise adli mercilere teslim edildi. Yakalanan şahısların toplam 113 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu anlaşıldı.