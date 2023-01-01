Konya’da arabada vurulan gencin katil zanlıları yakalandı

Konya’da bir gencin aracın içinde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Olayın sebebinin alacak verecek meselesi yüzünden olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 14.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Ahmet Özcan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah Atlı (23) arkadaşlarıyla birlikte arabayla gezerken dışarıdan silahla ateş açılması sonucu vurularak yaralandı. Arkadaşı Ali G. (23), araçla Abdullah Atlı’yı Meram Devlet Hastanesine götürdü. Abdullah Atlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri. onlarca güvenlik kamerası görüntüsünü izleyerek olayı gerçekleştiren şüphelileri uzun süreli kovalamaca sonucunda olayda kullanılan suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. 50 adet suç kaydı bulunan Alpaslan A. (23), 7 adet suç kaydı bulunan Recep C. (40), 2 adet suç kaydı bulunan Rabia T. (21), Tuğçe E. (21) ve olayda hayatını kaybeden Abdullah Atlı’yı hastaneye getiren Ali G. (23) ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin alınan ilk ifadelerinde olayı alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirdikleri öğrenildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.