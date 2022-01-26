Konya’da apartmanın çatı katında yangın

Konya’da 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 09.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Mimar Muzaffer Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatı katındaki dairenin yan kısmında bulunan ve depo olarak kullanılan bir bölmede yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.