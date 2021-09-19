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Konya’da ahırda çıkan yangın ucuz atlatıldı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Asayiş 19.09.2021, 11:45
Konya’da ahırda çıkan yangın ucuz atlatıldı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Seydişehir ilçesi Gevrekli Mahallesi Mustuk yaylasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Şerafettin Ekşi’ye ait ahır ve samanlıkta, sahibinin hayvanları ile dağda olduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahırda bulunan samanların da kısa sürede tutuşması üzerine yangın büyüdü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonunda yangın güçlükle söndürüldü. Yangın sonrası ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Hayvanların dışarıda olması ise olası hayvan kayıplarının önüne geçti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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