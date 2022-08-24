Konya’da, 98 yıl hapis cezası bulunan 15 kişi yakalandı

Konya polisinin il merkezinde yürüttüğü operasyonlarda, 5 yıldan 35 yıla kadar çeşitli suçlardan hapis cezası ve yakalama emri bulunan 15 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, “Huzur ve Güven Şehri Konya” ilkesi doğrultusunda görev yapan Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda hırsızlık, silahla tehdit, yağma gibi birçok suçtan aranan, 5 yıldan 35 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri bulunan 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda aralarında 35 yıl ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezaları da bulunan 15 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi ve cezaevine gönderildi.