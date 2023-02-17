Konya’da 7 kişilik Suriye uyruklu depremzede aile yangında hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Gaziantep’in Nurdağı ilçesinden Konya’ya gelen Suriye uyruklu 7 kişilik ailenin kaldığı kerpiç evde yangın çıktı. Yangında çöken evde bulunan ve engelli olduğu belirtilen anne, baba ve 5 çocuk, hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Sırrıağa Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri tek katlı kerpiç evdeki yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evin bir bölümü de çöktü. İtfaiye ekipleri evde soğutma çalışması yaparken, yangınla birlikte yıkılan odanın enkazında anne, baba ve 5 çocuğun cansız bedenini buldu. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen baba Münir El Ali El Dahir, anne Meryem El Muhammed ile ailenin çocukları Viam El Ali El Dahir (13), Riham El Ali El Dahir (13), Şeyma El Ali El Dahir (8), Saddam El Ali El Dahir (6), Yusuf El Ali El Dahir (4) hayatını kaybetti. Anne, baba ve çocuklarının engelli oldukları, deprem sonrası yakınları tarafından Konya’ya getirildikleri öğrenildi. Aile fertlerinin yangında sırasında evden çıkamadıkları belirtildi. Evde bulunan ve yardım ederken yaralanan Suriye uyruklu 7 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.