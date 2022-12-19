Konya’da 6 milyon 720 bin lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi

Konya’da polis ekiplerinin düzenlendiği operasyonda piyasa değeri 6 milyon 720 bin lira olan bir tır dolusu gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, devletin vergi kayıplarının, haksız kazancın ve haksız rekabetin önlenmesi için kaçakçılıkla mücadeledeki kararlılığına devam ediyor. Gerçekleştirilen operasyonlarla milyonlarca liralık verginin kaybolmasının önüne geçiliyor. Bu çerçevede polis ekipleri, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesinde yaptığı yol uygulamasında Konya istikametine gelmekte olan ve durumundan şüphelendikleri bir tırı kent girişinde durdurdu. Durdurulan tırda arama yapan KOM ekipleri piyasaya sürülmek üzere bir tır dolusu piyasa değeri 6 milyon 720 bin TL olan doldurulmuş sigara ele geçirdi. “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” çerçevesinde gümrük kaçağı sigaralara el konulurken, konu ile ilgili ekiplerce 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.