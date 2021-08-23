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Konya’da 6 bin 92 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Konya’da devletin vergi kayıplarının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 bin 92 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Asayiş 23.08.2021, 10:51
Konya’da 6 bin 92 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Konya’da devletin vergi kayıplarının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 bin 92 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Haksız kazancın engellemesi ve halk sağlığının korunması amacıyla merkez Selçuklu ve Karatay ilçelerinde bulunan 2 iş yerine kaçak cinsel içerikli hapların satışının önlenmesine yönelik baskın düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramalarda, 6 bin 92 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

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