Konya’da 5 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya’da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 5 bin 800 uyuşturucu hap ve 775 gram uyuşturucu madde yakalanırken, 42 şahıs ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 5 bin 800 uyuşturucu hap ve 775 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Suç unsuru 5 bin lira para, 10 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız tüfeğe de el konuldu. Bu suçlarla ilgili yakalanan 42 şahıs gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde de hırsızlık, yağma ve çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs ise yakalandı. Öte yandan, tam kapanma sürecinde yapılan denetimlerde bin 578 şahsa işlem yapılırken, 12 ruhsatsız umuma açık iş yeri sorumlusu hakkında da adli işlem yapılarak iş yerleri mühürlendi.