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Konya’da 40 litre kaçak içki ele geçirildi
KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE BİR EVE DÜZENLENEN BASKINDA 40 LİTRE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 27.07.2020, 10:43
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Konya’nın Akşehir ilçesinde bir eve düzenlenen baskında 40 litre kaçak içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda Yarenler Mahallesi’nde bir evin garajında kaçak içki yapılarak satış yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, arama kararı ile eve baskın düzenledi. Yapılan aramada evin garajında 12 adet cam şişe, 2 adet 5 litrelik plastik şişe ve 40 litre satışa hazır kaçak içki ele geçirdi. Gözaltına alınan ev sahibi M.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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