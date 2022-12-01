Konya’da 4 milyon adet kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vergi kayıplarını önlemek adına operasyonlarını sürdürüyor. Akşehir ilçe girişinde ortak yapılan uygulamada durdurulan bir kamyonda, ekipler arama yapmak istedi. Kamyon kasasının kilidini taşlama makinesiyle kesen ekipler, yaptığı aramada piyasa değeri 4 milyon 600 bin lira olan 4 milyon adet doldurulmuş gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı. Kaçak sigaralara “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” çerçevesinde el koyuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.