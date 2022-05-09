Konya’da 35 saniyede nostaljik motosikleti çalan şüpheli yakalandı

Konya’da bir vatandaşın 20 yıl önce alıp nostalji yaptığı ve zaman zaman bindiği motosikleti iş yerine gelen iki kişi tarafından bayram tatilinde 35 saniyede çalındı. Güvenlik kamerasından şüphelileri yakalamak için yola çıkan polis ekipleri küçük yaştaki hırsızlık şüphelisini metruk bir binada yakaladı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Çifteler Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde kömür ticareti yapan Dursun Karakaya (50), 20 yıl önce hayali olan motosikleti aldıktan sonra nostalji yaparak zaman zaman bindi. Karakaya’nın, bazen evinin salonunda bazen de iş yerindeki odasında sakladığı motosiklet iş yerinden çalındı. Bayram tatili dönüşünde iş yerine geldiğinde motosikletini yerinde göremeyen Dursun Karakaya, iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Olayın yansıdığı görüntülerde, iş yerine gelen iki kişinin önce ofisin kapısının camını sökerek içeriye girdikleri, 35 saniyede motosikleti çaldıkları ortaya çıktı. Görüntülere yakalanan şüphelilerin, iş yerinde bulunan laptop, televizyon gibi elektronik eşyalara ise dokunmadan iş yerinden kaçtığı görüldü. Dursun Karakaya’nın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme yaptı. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri iş yerindeki incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Şahısların gidebileceği adresleri inceleyen ekipler, Karatay ilçesi Hasan Dede Mescit Mahallesinde bulunan metruk bir binada küçük yaştaki şüpheliyi motosiklet ile birlikte yakaladı. Burada gözaltına alınan B.U. (14) Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderildi. Şahsın emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Motosiklet ise sahibine geri teslim edildi.