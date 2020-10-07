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Konya’da 30 metre çapında obruk oluştu

KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNDE YAKLAŞIK 30 METRE ÇAPINDA 20 METRE DERİNLİĞİNDE OBRUK OLUŞTU.

Asayiş 07.10.2020, 16:05
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Konya’da 30 metre çapında obruk oluştu

Konya’nın Ereğli ilçesinde yaklaşık 30 metre çapında, 20 metre derinliğinde obruk oluştu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaburun Mahallesi’nde meralık alanda obruk meydana geldi. Koyun otlatırken obruğu fark eden mahalle sakinlerinin bildirmesi üzerine Karaburun Mahallesi Muhtarı Mehmet Uzun ve jandarma ekipleri bölgeye geldi. Jandarma ekipleri obruğun çevresine şerit çekti. Muhtar Uzun, obruğun yaklaşık 30 metre çapında 20 metre derinliğinde olduğunu söyledi.

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