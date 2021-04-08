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Konya’da 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Konya’da gelin arabası olarak kullanılan otomobil ile karşı yönden gelen 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Asayiş 08.04.2021, 22:21
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Konya’da 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Konya’da gelin arabası olarak kullanılan otomobil ile karşı yönden gelen 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.40 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ulumuhsine Mahallesi Derbent yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. (66) idaresindeki 42 EG 716 otomobil ile karşı yönden gelen O.U. (40) idaresindeki 42 FE 947 plakalı otomobil ve H.K. (40) idaresindeki 42 AGT 085 plakalı gelin aracı olarak kullanılan otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araç şoförleri S.E., H.K. ve O.U. ile araçlarda bulunan A.A.C. (16), F.N.Y. (19), M.Y. (45), Z.Y.S. (14) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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