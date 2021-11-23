banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ali Babacan: ‘Ekonomik kurtuluş savaşı falan yok’
Ali Babacan: ‘Ekonomik kurtuluş savaşı falan yok’
Avrupa’nın yenilgisiz tek takımı Trabzonspor
Avrupa’nın yenilgisiz tek takımı Trabzonspor
İstanbul'dan kalkan Bulgaristan otobüsü alev aldı: 46 ölü
İstanbul'dan kalkan Bulgaristan otobüsü alev aldı: 46 ölü
MHP ve HDP milletvekilleri birbirine girdi!
MHP ve HDP milletvekilleri birbirine girdi!

Konya’da 3 araç kundaklandı, 1 araç da yandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yol kenarında park halinde olan 1’i kapalı kasa kamyonet, 1’si hafif ticari araç, 2’si otomobil toplam 4 araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçların üçünde yangınların kundaklama sonucu çıktığı belirlenirken, polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Asayiş 23.11.2021, 10:20
Konya’da 3 araç kundaklandı, 1 araç da yandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yol kenarında park halinde olan 1’i kapalı kasa kamyonet, 1’si hafif ticari araç, 2’si otomobil toplam 4 araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçların üçünde yangınların kundaklama sonucu çıktığı belirlenirken, polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde ilk araç yangını Hamidiye Mahallesi Muammer Taşkoy Caddesi üzerinde çıktı. Yol kenarında park halinde olan bir balık fabrikasına ait 42 ADU 315 plakalı soğutma sistemli kapalı kasa kamyonun kabini alevlere teslim oldu. Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Aracın kabini ve soğutma sistemi tamamen yanarak kullanılamayacak hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangının elektrik aksamından çıkma ihtimali üzerinde duruyor.

Öte yandan, gece saat 03.20 sıralarında ise Bahçelievler Mahallesi’nden peş peşe gelen araç yangını ihbarları üzerine adreslere itfaiye ekipleri yönlendirildi. Aynı saatlerde birbirine yakın sokaklar olan 40062 Sokak’ta Abdusselam Ali’ye ait yol kenarında park halinde olan 42 ACF 257 plakalı otomobil, 40064 Sokak’ta cami önünde park halinde olan Murat Akyurt’a ait 42 AFL 79 plakalı hafif ticari araç ile Günbatımı Caddesi üzerinde yine yol kenarında park halinde bulunan İsmail Akkuş’a ait 42 ACT 719 plakalı otomobilde yangın çıktı. Yangınlara ilk müdahaleyi patlama seslerine uyanarak yangınları fark eden araç sahipleri ile sokak sakinleri yangın söndürme tüpleri, hortum ve kovalarla su boşaltarak yaptı. İtfaiye ekipleri ardından sokaklarda alev alev yanan araçlardaki yangını söndürdü. Abdusselam Ali’ye ait araç yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, hafif ticari araç ve diğer otomobilde büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Aynı dakikalarda birbirine yakın sokaklarda yaşanan araç yangınlarının kundaklanma sonucu çıktığı belirlendi. Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri tespit edebilmek için çalışma başlatırken, kent bilgi sistemi kameraları ve çevredeki iş yeri kameraları incelemeye alındı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7