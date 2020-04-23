Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı az bulutlu
EKOVİTRİN TV GÜNCEL EKONOMİ Yerel DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK SAĞLIK İŞ DÜNYASI YILIN STARLARI Ekovitrin 2020 Ekovitrin ARŞİV
BİST
98171
ALTIN
386.621
DOLAR
6.9737
STERLİN
8.6124
EURO
7.5290

Konya’da 280 adet Covid-19 test kiti yakalandı

KONYA’DA POLİSİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA YASA DIŞI YOLLARLA KENTE GETİRİLEN 280 ADET KORONA VİRÜS (COVİD-19) TEST KİTİ ELE GEÇİRİLDİ.

Konya’da 280 adet Covid-19 test kiti yakalandı

KONYA’DA POLİSİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA YASA DIŞI YOLLARLA KENTE GETİRİLEN 280 ADET KORONA VİRÜS (COVİD-19) TEST KİTİ ELE GEÇİRİLDİ.

23 Nisan 2020 Perşembe 11:45
1 Okunma
Konya’da 280 adet Covid-19 test kiti yakalandı

Konya’da polisin düzenlediği operasyonda yasa dışı yollarla kente getirilen 280 adet korona virüs (Covid-19) test kiti ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, izinsiz medikal malzeme satışına yönelik yapılan çalışmalarda, Covit-19 virüsünün tespitinde kullanılan test kitlerinin yasadışı yollardan şehre getirilerek tanesi 240-250 lira arasında satışının yapılacağını tespit etti. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, üzerinde Türkçe ibare bulunmayan ambalajlar içerisinde 280 adet Covid-19 test kiti ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokağa çıkma tedbirleri kapsamında cezalar devam ediyor
Sokağa çıkma tedbirleri kapsamında cezalar devam ediyor
Sultangazi’de tramvay İETT otobüsüne çarptı
Sultangazi’de tramvay İETT otobüsüne çarptı
Irak’tan gelen 250 Türk vatandaşı memleketlerine gönderildi
Irak’tan gelen 250 Türk vatandaşı memleketlerine gönderildi

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim