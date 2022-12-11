Konya’da 22 bin 310 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Konya’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 22 bin 310 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. KOM ekiplerince akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen 2 ev ve Beyşehir ilçesinde madeni yağ üretim ve atık yağ geri kazanım fabrikasına operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 22 bin 310 litre kaçak akaryakıt ele geçirilerek el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.