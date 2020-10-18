Konya’da 2 otomobil çarpıştı: 9 yaralı
KONYA DA 2 OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 9 KİŞİ YARALANDI.
Konya’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Antalya Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. idaresindeki 42 AAR 414 plakalı Mazda marka otomobil ile S.Y. idaresindeki 42 AFJ 77 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yoldan çıkarken, 42 AFJ 77 plakalı otomobil şarampole devrildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımıyla yaralılar araçtan çıkarıldı. Kazada, her iki aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan İ.Y., S.E., F.G., S.O., M.Y., İ.Y. ve Z.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|İmsak
|05:46
|Güneş
|07:11
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:57
|Akşam
|18:28
|Yatsı
|19:47
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Hatayspor
|4
|7
|9. Göztepe
|4
|6
|10. Konyaspor
|4
|6
|11. Kasımpaşa
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Gençlerbirliği
|3
|4
|17. Beşiktaş
|4
|4
|18. Başakşehir
|5
|4
|19. Gaziantep FK
|4
|3
|20. Denizlispor
|4
|2
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Altay
|5
|10
|3. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|4. Adanaspor
|5
|9
|5. Altınordu
|5
|9
|6. Tuzlaspor
|4
|8
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|4
|7
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Bandırmaspor
|5
|5
|12. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|13. Bursaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|10
|3. Aston Villa
|3
|9
|4. Leicester City
|4
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Tottenham
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Man City
|4
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Newcastle
|5
|7
|12. West Ham
|4
|6
|13. Crystal Palace
|4
|6
|14. M. United
|4
|6
|15. Wolverhampton
|4
|6
|16. Brighton
|4
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|10
|2. Getafe
|5
|10
|3. Cádiz
|6
|10
|4. Granada
|5
|10
|5. Real Betis
|5
|9
|6. Atletico Madrid
|4
|8
|7. Real Sociedad
|5
|8
|8. Villarreal
|5
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Valencia
|5
|7
|12. Osasuna
|4
|6
|13. Celta de Vigo
|6
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2