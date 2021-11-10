Konya’da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada 6 tutuklama

Konya’da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı sokak ortasındaki silahlı trafik kavgasıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı.

Olay, 7 Kasım 2021 Pazar günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde iki grup arasında çıkan silahlı trafik kavgasında İsmet Toker ve Bayram Toker hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler B.B., Ş.A., M.A., M.A., S.A., M.B. ve T.T. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarıldı. Cumhuriyet Başsavcılığınca “Kasten Öldürme” suçundan tutuklama talebi ile Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen şüpheliler B.B., Ş.A., M.A., M.A., S.A. ve T.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.B. hakkında adli kontrol kararı verildi.