Konya’da 2 kişi sahte içki şüphesiyle hayatını kaybetti

Konya’nın Bozkır ilçesinde sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili sahte içki sattığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bozkır ilçesi Dere Mahallesinde yalnız yaşayan Hayrettin Kalay, komşularının kendinden haber alamaması üzerine durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek eve giren jandarma ekipleri tarafından Hayrettin Kalay, ölü bulundu. Hayrettin Kalay’ın evinde yapılan incelemede, jandarma ekipleri sahte içki buldu. Hayrettin Kalay’ın sahte içkiden dolayı hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzeirnde duruluyor.

Öte yandan, aynı mahallede oturan Muammer Turgut’unda fenalaşarak Konya Şehir Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Tedavi altına alınan Muammer Turgut yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri Muammer Turgut’un evinde de yaptığı incelemede sahte içki buldu. Bunun üzerine araştırmalarını derinleştiren jandarma, sahte içki sattığı belirlenen M.Y.’yi gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen M.Y.’nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Hayatını kaybeden 2 kişinin asıl ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacağı belirtildi.